Синоптик Александр Шувалов предупредил о засухе в Ростовской области в июне

Фото: Ростов ру

В мае в Ростовской области выпало всего 3% осадков от нормы. Из-за отсутствия дождей и жаркой погоды существует угроза засухи. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.По словам специалиста, к началу лета столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Из-за того, что хороших дождей в регионе не было уже около месяца, запаса влаги в почве нет.К 1 июня воздух в Ростовской области прогреется до +30...+32 градусов. Синоптик сообщил, что плотный напористый восточный ветер сохранится вплоть до первых дней лета. Осадков при этом не предвидится. Это может быть предпосылками к засушливым условиям.В донском регионе около 40% растений погибли из-за заморозков. Еще больше может погибнуть из-за жары.