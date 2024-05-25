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Синоптик Александр Шувалов предупредил о засухе в Ростовской области в июне

Синоптик Александр Шувалов предупредил о засухе в Ростовской области в июне
В мае в Ростовской области выпало всего 3% осадков от нормы. Из-за отсутствия дождей и жаркой погоды существует угроза засухи. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам специалиста, к началу лета столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Из-за того, что хороших дождей в регионе не было уже около месяца, запаса влаги в почве нет.

К 1 июня воздух в Ростовской области прогреется до +30...+32 градусов. Синоптик сообщил, что плотный напористый восточный ветер сохранится вплоть до первых дней лета. Осадков при этом не предвидится. Это может быть предпосылками к засушливым условиям.

В донском регионе около 40% растений погибли из-за заморозков. Еще больше может погибнуть из-за жары.
Фото: Ростов ру
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