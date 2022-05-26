Синоптики рассказали о погоде в июне в Ростовской области

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Донские синоптики рассказали, какой будет погода в июне. О прогнозе погоды в первый месяц лета рассказала Rostov.ru руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.По словам синоптика, температурный режим июня будет в пределах нормы, а осадки будут меньше нормы. На протяжении всего месяца в отдельные дни будут идти дожди, а температура воздуха будет по-летнему теплой. В целом первый месяц лета ознаменуется не только наибольшим количеством дождей, но и высокой температурой.- В первой декаде месяца ожидается сухая жаркая погода. Ночная температура воздуха составит +15...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. По югу области будет жара до +33 градусов, - рассказала Елена Назарова. - В первой декаде июня прогнозируются кратковременные дожди, грозы и ветер до 18 метров в секунду.Вторая декада месяца будет также жаркой, с минимальным количеством осадков. Ночью температура составит +17...+20 градусов. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.Конец месяца также обещает быть жарким. В течение месяца прогнозируются дожди, а температура воздуха ночью будет +18...+23 градуса, а днем ожидается жара до +33 градусов.В целом, по прогнозам синоптиков, засушливого периода не будет. Месяц будет жарким, но с достаточным количеством осадков.