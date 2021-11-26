В Ростовской области живодер выбил кошке глаз и пытался ее застрелить

Фото: волонтерская группа «Счастливчик».

В поселке Глубоком Каменского района произошел очередной вопиющий случай проявления жестокости к животным. Окровавленную кошку Нюру нашли в сарае рядом с бывшим пищекомбинатом 21 ноября.Волонтер местной группы «Счастливчик» Екатерина Лега рассказала Rostov.ru, что бездомное животное подкармливали продавцы магазина, расположенного рядом с комбинатом. Одна из работниц даже как-то приютила Нюру у себя, но вскоре пушистую красавицу пришлось вернуть. Хозяин магазина настоял на том, что она больше пригодится на прежнем месте, чтобы ловить мышей.Через некоторое время кошка исчезла. Окровавленную Нюру нашли через двое суток в сарае у магазина. У кошки был выбит глаз, а на спине оказалось отверстие от пули.Местные жители обратились к волонтерской группе «Счастливчик» с просьбой помочь бедняжке. Зоозащитники сразу забрали кошку и повезли в ветклинику. В тот же день врачи прооперировали Нюру. К сожалению, было поздно спасать раненый глаз и его пришлось удалить. А рану на спине зашили. К счастью, пуля пробила только кожу. При этом заряд от пневматики на рентгене увидеть не удалось.- После операции Нюра осталась в стационаре клиники. Ей ставили капельницы, следили за ее состоянием и помогали реабилитироваться, - поделилась Екатерина Лега. - Сначала она почти ничего не ела, но вскоре аппетит стал возвращаться. Сейчас ей намного лучше.В начале декабря кошку выпишут. Однако дальнейшая судьба Нюры пока не решена. Возвращать ее на прежнее место обитания, к магазину, опасно. Заберет ли кто-то из продавщиц к себе, неизвестно. Поэтому волонтеры готовятся к тому, что и этой пушистой красавице придется искать новый дом.Зоозащитники не намерены сдаваться и забывать об этом нечеловеческом поступке. Они ищут очевидцев, чтобы подать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. В Каменском районе, как и по всей Ростовской области, подобных случаев немало. Однако живодеры зачастую остаются безнаказанными и продолжают калечить беззащитных четвероногих. Если вы стали свидетелем нападения на Нюру, сообщите об этом волонтерам по номеру: 8-951-515-57-30 (Екатерина). Также к этому номеру привязана карта Сбербанка для помощи пострадавшим животным, в числе которых оказалась и Нюра.