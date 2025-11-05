Названы тренеры "Ростова" с самыми продолжительными отрезками без проигрышей

Фото: ФК Ростов

Названы тренеры "Ростова", демонстрировавшие самые продолжительные отрезки без проигрышей. 1 ноября клуб из Ростова уступил "Акрону", что положило конец их беспроигрышной полосе.Под наставничеством испанского аналитика Джонатана Альбы команда провела 11 встреч: восемь - в рамках РПЛ и три - в Кубке России. Таким образом, Альба вошел в тройку лучших тренеров "Ростова" по длительности серий без поражений.История "Ростова" знает несколько периодов, когда команда демонстрировала впечатляющие результаты. Первое место занимает Олег Долматов (2007-2009 гг.) – 26 матчей без поражений (24 в ФНЛ, 1 в РПЛ, 1 в Кубке).Второе место занимает Валерий Карпин (2017-2021 гг. и 2022-2025 гг.) – 12 матчей без поражений (10 в РПЛ, 2 в Кубке).Стоит отметить, что на данный момент "Ростов" занимает 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ.