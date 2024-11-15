Жители Ростовской области смогут увидеть последнее суперлуние в 2024 году

Фото: DonDay

Жители Ростовской области 15 ноября смогут наблюдать последнее суперлуние 2024 года. О том, как Луна повлияет на состояние людей, рассказала нумеролог Наталья Стрекачева.Сегодня вечером в донском регионе будет видно «Бобровую Луну», которая станет последним суперлунием года, так как спутник максимально приблизится к Земле. Это название Луне, по одной из легенд, дали индейцы.Как сообщила Наталья изданию Donday, вне зависимости от знака Зодиака, каждому следует осознавать влияние Луны на его жизнь. Это небесное тело несет материнскую энергию, поэтому важно обратить внимание на отношения с матерью и решить имеющиеся проблемы.Нумеролог уточняет, что Луна усиливает эмоции, проявляемые в день суперлуния, и нужно внимательно следить за своим состоянием.Кроме того, влияние небесного тела зависит от даты рождения. Например, для людей, родившихся под числом семь, это время принесет инновационные идеи и смелость, так как суперлуние пройдет под знаком Тельца, что символизирует стабильность и комфорт.Наталья советует избегать эмоциональных решений, конфликтов и финансовых вложений. Лучше направить энергию на вопросы ремонта или финансов и уделить время творчеству.