В Ростовской области жители стали свидетелями «Бобровой луны»

Фото: Соцсети.

Жители Ростовской области запечатлели «Бобровую луну». Кадры суперлуния опубликовали в соцсетях.Необычное природное явление можно было наблюдать в ночь на 16 ноября. В этот день луна стала очень яркой и приобрела оранжевый оттенок.- Когда Луна всходила, она была огромная и оранжевая,- пишут пользователи.«Бобровым» называют полнолуние индейские племена. Все дело в том, что в ноябре бобов запасают еду и строят плотины, так они готовятся к холодам. Вероятно, люди решили что луна должна быть названа в их честь и символизировать приближение зимы.