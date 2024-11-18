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В Ростовской области жители стали свидетелями «Бобровой луны»

В Ростовской области жители стали свидетелями «Бобровой луны»
Жители Ростовской области запечатлели «Бобровую луну». Кадры суперлуния опубликовали в соцсетях.

Необычное природное явление можно было наблюдать в ночь на 16 ноября. В этот день луна стала очень яркой и приобрела оранжевый оттенок.

- Когда Луна всходила, она была огромная и оранжевая,- пишут пользователи.

«Бобровым» называют полнолуние индейские племена. Все дело в том, что в ноябре бобов запасают еду и строят плотины, так они готовятся к холодам. Вероятно, люди решили что луна должна быть названа в их честь и символизировать приближение зимы.
Фото: Соцсети.
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