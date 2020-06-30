Салоны красоты откроются в Ростовской области
В Ростовской области возобновят работу ряд предприятий, которые ранее были закрыты из-за распространения COVID-19. О новом этапе снятия ограничений сообщил губернатор области Василий Голубев.
В постановлении правительства говорится о том, что с 6 июля в полном объёме возобновят работу салоны красоты, включая те, которые оказывают косметологические услуги. Пока остаются закрытыми спа-центры. Сотрудники салонов должны соблюдать меры безопасности: использовать защитные халаты, перчатки и маски, дезинфицировать инструменты, проводить уборку помещений, обрабатывать их обеззараживающими средствами.
Также с понедельника откроют пляжи, бассейны, детские сады и гостиницы. В области уже работают летние террасы кафе, парки, непродовольственные магазины, спортклубы, парикмахерские, химчистки и ателье.