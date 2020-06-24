В Ростовской области откроют кафе и рестораны

В Ростовской области вводят долгожданные послабления ограничений. О новых изменениях губернатор региона Василий Голубев сообщил 26 июня.В числе прочего с понедельника, 29 июня, на Дону возобновляют работу организации общественного питания. Открыты пока будут только летние веранды и открытые площадки. Никаких ограничений касательно количества людей и заполняемости заведений нет.Продолжают действовать санитарные нормы: работники должны быть в лицевых масках и перчатках, поверхности требуется обрабатывать антисептическими растворами, часто проводить уборку.В области уже функционируют парикмахерские, ателье, химчистки, непродовольственные магазины и больницы.