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В Ростовской области откроют кафе и рестораны

В Ростовской области откроют кафе и рестораны
В Ростовской области вводят долгожданные послабления ограничений. О новых изменениях губернатор региона Василий Голубев сообщил 26 июня.

В числе прочего с понедельника, 29 июня, на Дону возобновляют работу организации общественного питания. Открыты пока будут только летние веранды и открытые площадки. Никаких ограничений касательно количества людей и заполняемости заведений нет.

Продолжают действовать санитарные нормы: работники должны быть в лицевых масках и перчатках, поверхности требуется обрабатывать антисептическими растворами, часто проводить уборку.

В области уже функционируют парикмахерские, ателье, химчистки, непродовольственные магазины и больницы.

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