Стало известно, какие предприятия Ростовской области возобновят работу
Губернатор Ростовской области сообщил, какие предприятия возобновят работу во время первого этапа выхода из режима ограничений.
Возвращаться на круги своя всё начнёт 15 мая. В этот день вновь начнётся оказание медицинских и государственных услуг. Затем со следующей недели снова станут функционировать некоторые организации. С 18 мая двери откроют предприятия, торгующие непродовольственными товарами, кроме тех, которые расположены в торговых центрах. Также возобновят работы автосалоны, парикмахерские, химчистки и салоны красоты. Обратите внимание: фитнес- и спа-центры, бани и солярии остаются закрытыми до особого распоряжения.
Помимо этого, с понедельника дончанам разрешат заниматься спортом на открытых площадках группами не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции.