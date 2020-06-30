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В Ростовской области снимают новые ограничения

В Ростовской области снимают новые ограничения
В Ростовской области объявили о снятии ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Такое постановление глава региона Василий Голубев подписал 3 июля.

Смягчение карантинных мер ожидается 6 июля. С этого дня возобновляют работу детский сады и другие дошкольные учреждения. Гостиницы снова в полном объёме могут принимать гостей (ранее разрешалось вселять только командированных). К тому же, разрешается проводить тренировки на спортивных объектах в группах численностью не более 25 человек. Наконец, начнут работу бассейны.

Недавно в области разрешили открыться парикмахерским, сейчас же могут функционировать все салоны красоты, включая те, которые оказывают косметологические услуги. Исключением остаются спа-центры.

Последнее послабление — официальное разрешение посещать пляжи. Дончане, конечно, и так отдыхали на них с начала лета, однако теперь они могут делать это с чистой совестью.

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