В Ростовской области снимают новые ограничения

В Ростовской области объявили о снятии ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Такое постановление глава региона Василий Голубев подписал 3 июля.Смягчение карантинных мер ожидается 6 июля. С этого дня возобновляют работу детский сады и другие дошкольные учреждения. Гостиницы снова в полном объёме могут принимать гостей (ранее разрешалось вселять только командированных). К тому же, разрешается проводить тренировки на спортивных объектах в группах численностью не более 25 человек. Наконец, начнут работу бассейны.Недавно в области разрешили открыться парикмахерским, сейчас же могут функционировать все салоны красоты, включая те, которые оказывают косметологические услуги. Исключением остаются спа-центры.Последнее послабление — официальное разрешение посещать пляжи. Дончане, конечно, и так отдыхали на них с начала лета, однако теперь они могут делать это с чистой совестью.