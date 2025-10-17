С начала 2025 года на Дону нашли около 300 боеприпасов

Фото: Правительство Ростовской области

Согласно информации, предоставленной 16 октября официальными лицами регионального правительства, с начала 2025 года на территории Ростовской области было обнаружено 296 взрывоопасных предметов.Эти небезопасные находки были выявлены в тех районах, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные сражения за донскую область. Большая часть боеприпасов найдена в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах. В числе обнаруженных объектов присутствуют гранаты, мины, авиационные бомбы и другие опасные типы боеприпасов.В случае обнаружения объекта, который может представлять опасность взрыва, следует немедленно обозначить границы опасной зоны, используя любые подручные средства, и оперативно уведомить компетентные органы о произошедшем. Строго воспрещается поднимать, передвигать, разбирать или подвергать воздействию огня любые боеприпасы или неопознанные предметы, несущие в себе потенциальную опасность.