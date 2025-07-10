С начала 2025 года в Ростовской области нашли 193 боепрепаса времен ВОВ

Фото: Правительство Ростовской области

С начала 2025 года на территории Ростовской области было зарегистрировано 193 случая обнаружения взрывоопасных предметов, эта информация была озвучена представителями регионального правительства 10 июля.Преимущественное количество этих опасных находок было выявлено при проведении земляных работ вблизи Ростова-на-Дону, а также в Аксайском, Дубовском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Данные местности были зонами интенсивных сражений во времена Второй мировой войны. Среди обнаруженных предметов – гранаты, мины, авиабомбы и другие типы боеприпасов.