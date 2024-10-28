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С начала 2024 года в Ростовской области нашли 377 взрывоопасных боеприпасов

С начала 2024 года в Ростовской области нашли 377 взрывоопасных боеприпасов

В Ростовской области в 2024 году обнаружили 377 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области 28 октября.

В донском регионе большинство найденных взрывоопасных предметов — это боеприпасы времен ВОВ. Боевые действия в регионе продолжались около двух лет: с октября 1941-го по август 1943-го. В истории войны нет похожих по интенсивности и количеству задействованных войск и боевой техники случаев.

Военные действия на Дону завершились более 80 лет назад, однако до сих пор в области находят боеприпасы, оружие и технику.

Так, чаще всего боеприпасы обнаруживают в Матвеево-Курганском, Мясниковском, Зимовниковском и Аксайском районах, а также в городах Ростове-на-Дону и Новошахтинске.
Фото: Администрация Ростова
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