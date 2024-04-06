Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с начала года обнаружили более 80 боеприпасов

В Ростовской области с начала года обнаружили более 80 боеприпасов
В Ростовской области с начала 2024 года обнаружили более 80 взрывоопасных предметов. Соответствующая информация размещена на сайте донского правительства.

Большую часть боеприпасов нашли в Ростове-на-Дону, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Речь идет различных гранатах, минах и авиабомбах времен Великой Отечественной войны.

На территории региона боевые действия в годы ВОВ длились почти два года — с октября 1941-го по август 1943-го. С тех пор в разных муниципалитетах ежегодно находят сотни боеприпасов.

Отметим, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо вызвать спасателей.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.