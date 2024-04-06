В Ростовской области с начала года обнаружили более 80 боеприпасов

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области с начала 2024 года обнаружили более 80 взрывоопасных предметов. Соответствующая информация размещена на сайте донского правительства.Большую часть боеприпасов нашли в Ростове-на-Дону, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Речь идет различных гранатах, минах и авиабомбах времен Великой Отечественной войны.На территории региона боевые действия в годы ВОВ длились почти два года — с октября 1941-го по август 1943-го. С тех пор в разных муниципалитетах ежегодно находят сотни боеприпасов.Отметим, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо вызвать спасателей.