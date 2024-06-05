С июля вырастут тарифы на водоснабжение в Таганроге

Фото: Rostov.ru.

В городе Таганроге Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в местном водоканале.По информации ресурсоснабжающей организации, кубометр холодной воды будет стоить почти 60 рублей (59,91). Это на пять рублей дороже, чем сейчас — 54,72 рубля.Аналогичная ситуация – и с водоотведением, правда, цена на него вырастет не так сильно, на полтора рубля. Если сейчас в квитанциях указывают 24,35 рубля за эту услугу, то с 1 июля стоимость составит 26,66 рубля.Подробнее о новых тарифах для разных категорий граждан можно узнать на сайте водоканала. Там отдельно указаны цены для жителей Новобессергеновки, Мясниковского и Неклиновского районов, а также юрлиц.