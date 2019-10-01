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Ростов попал в тройку городов ЮФО с самыми высокими тарифами на воду

Ростов попал в тройку городов ЮФО с самыми высокими тарифами на воду
Ростов-на-Дону оказался в тройке городов Южного федерального округа с самыми высокими тарифами на воду. Такие данные можно найти на Ростовстате.

В Ростове кубометр горячей воды стоит 165 рублей 34 копейки, дороже только в Майкопе — 168 рублей 29 копеек. Один ростовчанин в месяц платит в среднем 520 рублей за горячее водоснабжение. По данному тарифу донскую столицу обгоняют Элиста (655 рублей) и Волгоград (786 рублей).

За кубометр холодной воды в Ростове платят 43 рубля 22 копейки. В Элисте стоимость выше на 3 рубля.

Среди всех городов ЮФО в Ростове самый высокий тариф за водоотведение. Стоимость кубометра — 29 рублей 70 копеек.

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