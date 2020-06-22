С июля в Ростовской области поднимут тарифы на ЖКУ

В Ростовской области с 1 июля вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. Данные об изменении тарифов можно найти на портале службы по тарифам региона.Потребители компании «Ростовские тепловые сети» станут платить на 4,4% (83,8 рубля) больше. Сейчас они отдают 1 892 рубля за гигакалорию, а будут — 1 975.АО «Теплокоммунэнерго» поднимет тариф на 0,8% (почти 21 рубль). Нынешняя цена составляет 2 614 рублей за гигакалорию, а с 1 июля — 2 635.За холодное водоснабжение дончане платят 43,22 рубля за кубометр, а со следующей недели вынуждены будут отдавать 44,95 (на 3,3% процента больше). Цена за водоотведение поднимется на 4% — с 29,7 до 30,89 рубля за кубометр.Также вырастут тарифы на оплату электроэнергии в рамках социальной нормы. Рост составит 3,7% — с 3,94 до 4,11 рубля за киловатт-час. Цены за потребление электричества свыше соцнормы увеличатся с 5,53 до 5,75 рубля за киловатт-час (на 3,9%).