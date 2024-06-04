С 4 июня в центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта

Фото: Rostov.ru.

В Ростове ограничат движение транспорта на центральных улицах. Проезд перекроют с 4 июня.Речь идет об участке дороги на улице Красноармейской — от проспекта Кировского до переулка Крепостного. Там будут проводить работы на системе ливневой канализации. Восстановить движение обещают после 10 июля.Еще дольше, с 4 июня по 30 июля, перекроют улицу Филимоновской — от переулка Островского до проспекта Буденновского. Движение организуют по одной из сторон дороги.Как сообщили в департаменте автодорог Ростова, там будут прокладывать водопроводную сеть. По этой же причине запретят проезд по крайней правой полосе по Буденновскому (южное направление в створе Филимоновской).