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С 4 июня в центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта

С 4 июня в центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта
В Ростове ограничат движение транспорта на центральных улицах. Проезд перекроют с 4 июня.

Речь идет об участке дороги на улице Красноармейской — от проспекта Кировского до переулка Крепостного. Там будут проводить работы на системе ливневой канализации. Восстановить движение обещают после 10 июля.

Еще дольше, с 4 июня по 30 июля, перекроют улицу Филимоновской — от переулка Островского до проспекта Буденновского. Движение организуют по одной из сторон дороги.

Как сообщили в департаменте автодорог Ростова, там будут прокладывать водопроводную сеть. По этой же причине запретят проезд по крайней правой полосе по Буденновскому (южное направление в створе Филимоновской).
Фото: Rostov.ru.
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