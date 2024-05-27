В Ростове с 4 июня ограничат движение транспорта на Красноармейской

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В Ростове-на-Дону с 4 июня перекроют движение транспорта на улице Красноармейской.Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.На Красноармейской перекроют участок дороги от проспекта Кировского до Крепостного переулка. Сообщается, на этом участке дороги будут проводиться работы по ремонту ливневой канализации.Ограничение движения снимут не раньше 10 июля.Напомним, что на параллельной улице Малюгиной также перекрыт участок дороги — от переулка Университетского до проспекта Соколова. Там ремонтные работы обещают закончить к 25 июня.Водителям придется объезжать ограничения через дворы либо искать другие объездные пути.