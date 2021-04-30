В Ростове до конца июля ограничат движение транспорта на восьми улицах

На восьми улицах в Ростове ограничат движение транспорта. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, дороги перекроют до 31 июля. Причиной временных неудобств станут работы по модернизации тепловой магистрали.С 17 мая ограничат движение на улице Седова - от дома № 6/3 до проспекта Соколова, а также в переулке Журавлева - от улицы Седова до улицы Нижнебульварной. На участке от проспекта Соколова до переулка Крепостного проезд полностью закроют.Через несколько дней, 20 мая, введут ограничения на проспекте Богатяновский Спуск (от улицы Седова до дома № 1А на Богатяновском Спуске). Аналогичная ситуация будет и на улице Пушкинской от дома № 77 до переулка Соборного и в переулке Соборном - в створе пересечения с Пушкинской. Движение перекроют на улицах Катаева и Локомотивной - на участке от переулка Озимого до Локомотивной, 3.Из-за работ по строительству водопровода для пожаротушения ограничат проезд на 16-й Линии - от улицы Ченцова до Налбандяна. Там восстановят движение немного раньше - 30 июля.