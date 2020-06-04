С середины июня на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта

В Ростове с середины июня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.Так, с 15 июня движение ограничат по одной полосе на улице Борко на участке от улицы Бодрой до Борко, 3. Здесь будет вестись строительство газопровода. Работы планируется завершить 22 июля.С этой же даты проезд будет закрыт по улицам 31-я Линия - 32-я Линия на участке от улицы Сарьяна до В. Черевичкина. Ограничение связано с реконструкцией самотечного коллектора. Ограничение вводится до 10 сентября.Кроме того, в связи с реконструкцией участка канализационной сети с 15 июня по 31 июля ограничат движение:- по южной стороне улицы Красноармейской на участке от дома № 118 до переулка Халтуринского;- улице Мечникова на участке от кольцевого пересечения проспекта Буденновского до улицы Мечникова, 55;- по улице 27-я Линия на участке от улицы Сарьяна до Подвойского;- по переулку Островского на участке от строения № 67 до строения № 45.Помимо этого, из-за строительных работ с 17 июня по 21 декабря на период въезда выезда строительной техники проезд будет закрыт на улице Виталия Ходоша (ориентир севернее улицы 3-я Лазерная).С 18 июня по 21 декабря ограничат движение по правой полосе в районе дома № 120 по улице Варфоломеева. Здесь начнётся строительство здания.