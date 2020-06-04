С середины июня на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта
В Ростове с середины июня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.
Так, с 15 июня движение ограничат по одной полосе на улице Борко на участке от улицы Бодрой до Борко, 3. Здесь будет вестись строительство газопровода. Работы планируется завершить 22 июля.
С этой же даты проезд будет закрыт по улицам 31-я Линия - 32-я Линия на участке от улицы Сарьяна до В. Черевичкина. Ограничение связано с реконструкцией самотечного коллектора. Ограничение вводится до 10 сентября.
Кроме того, в связи с реконструкцией участка канализационной сети с 15 июня по 31 июля ограничат движение:
- по южной стороне улицы Красноармейской на участке от дома № 118 до переулка Халтуринского;
- улице Мечникова на участке от кольцевого пересечения проспекта Буденновского до улицы Мечникова, 55;
- по улице 27-я Линия на участке от улицы Сарьяна до Подвойского;
- по переулку Островского на участке от строения № 67 до строения № 45.
Помимо этого, из-за строительных работ с 17 июня по 21 декабря на период въезда выезда строительной техники проезд будет закрыт на улице Виталия Ходоша (ориентир севернее улицы 3-я Лазерная).
С 18 июня по 21 декабря ограничат движение по правой полосе в районе дома № 120 по улице Варфоломеева. Здесь начнётся строительство здания.