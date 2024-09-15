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С 16 сентября в центре Ростова появятся новые платные парковочные места

С 16 сентября в центре Ростова появятся новые платные парковочные места
В Ростове с 16 сентября появятся новые платные парковочные места. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

На улице Темерницкой, от проспекта Будённовского до Ворошиловского, появятся новые платные парковочные места. Их будет 63.

Из них 16 мест организуют от Соборного до Будённовского, между домами № 42 и № 44. Еще 15 будут расположены от Семашко до Соборного — от здания № 56 до здания № 50. Также 14 мест появятся на участке от Газетного до Семашко, между домами № 68 и № 58.

Шесть будут доступны от здания № 93 до № 87 на территории от Ворошиловского до Газетного. Ещё три места для парковки организуют на улице Островского. Оставшиеся 10 предусмотрены от дома № 38 до Будённовского.

Чтобы получить право на бесплатную парковку, собственники жилых помещений, зарегистрированных в зоне платных парковок, должны оформить резидентное разрешение.
Фото: РостовРу
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