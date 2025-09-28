Новые платные парковочные места появятся в Ростове с 6 октября

фото: DonDay

С 6 октября в Ростове-на-Дону начнут функционировать новые зоны платной парковки по трем адресам, о чем проинформировал городской департамент дорожного хозяйства.Оплата за парковку будет взиматься в центральной части города на следующих территориях:проспект Чехова: участок, расположенный между улицами Варфоломеева и Текучева;улица Седова: отрезок между проспектами Соколова и Ворошиловским;улица Тургеневская: от Соборного переулка до Газетного переулка (только по нечетной стороне).