Новые платные парковочные места появятся в Ростове с 6 октября

С 6 октября в Ростове-на-Дону начнут функционировать новые зоны платной парковки по трем адресам, о чем проинформировал городской департамент дорожного хозяйства.

Оплата за парковку будет взиматься в центральной части города на следующих территориях:

проспект Чехова: участок, расположенный между улицами Варфоломеева и Текучева;
улица Седова: отрезок между проспектами Соколова и Ворошиловским;
улица Тургеневская: от Соборного переулка до Газетного переулка (только по нечетной стороне).
фото: DonDay
