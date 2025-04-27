Запрет на рыбалку в Ростовской области: где нельзя ловить рыбу весной

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В Ростовской области с 1 апреля по 31 мая 2025 года ввели традиционный нерестовый запрет. О местах, где нельзя ловить рыбу эту весной, сообщает издание DonDay.В течение двух месяцев основные нерестилища рыб будут под усиленной охраной. Контроль за соблюдением правил рыболовства будет осуществляться сотрудниками рыбоохраны совместно с представителями полиции и общественными инспекторами.Полный запрет на ловлю рыбы вводится в следующих водоемах:реки Аксай, Тузлов, Грушевка, ерик Караич, а также река Черкасская, включая Махинский лиман и реку Койсуг;в Таганрогском заливе: зона, простирающаяся от села Маргаритово до села Новомаргаритово, в пределах 1,5 км от береговой линии;вблизи устья Миусского лимана: территория в радиусе 2,5 км с обеих сторон от устья;на Веселовском водохранилище: шесть конкретных участков, с известными координатами;в притоках Северского Донца: реки Кундрючья (до Прохоровской плотины), Быстрая (до поселка Жирнов) и Калитва (до поселка Литвиновка).Дополнительные ограничения также действуют в регионе. Запрещено ловить рыбу в 500-метровой зоне вокруг мостов, включая железнодорожные и автомобильные мосты на федеральных трассах. Запрет введен и на реке Мокрая Чумбурка до хутора Юшкин.В регионе также действуют сезонные ограничения. Круглогодичный запрет на вылов судака и берша в нижнем течении Дона, за исключением Веселовского и Пролетарского водохранилищ, завершится 30 апреля.Запрет на вылов щуки, действовавший с 15 января по 15 апреля, уже снят.Ограничение на вылов тарани и плотвы в Азовском море и низовьях Дона перестанет действовать с 1 мая.В настоящее время в области действуют два запрета: с 15 апреля по 15 июня нельзя ловить рыбца, а до 14 июня – раков.За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией снастей. В случаях причинения значительного ущерба возможно возбуждение уголовного дела.