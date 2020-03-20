В Ростовской области ввели запрет на ловлю рыбы в определённых местах



Фото: vyazovka-bk.ru



В Ростовской области установили места, где запрещён лов рыбы. Соответствующая информация содержится в приказе Министерства сельского хозяйства России.



Запрет введён правилами любительского рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Так, раскидывать удочки запрещается:

– в Азовском море и Таганрогском заливе на расстоянии 1,5 километра от берега;

– в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов;

– в Миусском Лимане от Николаевского моста до моста дороги Таганрог – Мариуполь.



Под запретом оказались также несколько мест на реке Дон. Рыбачить нельзя на участках:

- от Кочетовского гидроузла до пристани «Кочетовская»;

- от Николаевского гидроузла до точек, находящихся на расстоянии не менее 500 метров ниже устьев рыбоходно-нерестовых каналов;

- перед впадением сбросного канала Новочеркасской ГРЭС;

- перед устьем реки Маныч на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от устья;

- в гирле Каланча – от западной окраины хутора Дугино до ответвления от него гирла Большая Кутерьма

– на расстоянии менее 500 метров от Болотовского водосброса Веселовского водохранилища.



Помимо этого, с 1 декабря по 30 апреля в Веселовском и Пролетарском водохранилищах запрещена ловля судака и берша.

Правила устанавливают и норму добычи рыбы. Собираясь на рыбалку, следует прихватить с собой не только удочку и другие снасти, но и весы. За одни сутки улов рыбака не может превышать пяти килограммов. Однако, если вес одной рыбы выше нормы, её можно оставить себе. Но на большее рассчитывать будет уже нельзя. В противном случае, рыбакам-любителям грозит штраф.

Санкции также могут быть применены и к рыбакам, использующим сети, взрывчатые и химические вещества, электрические удочки, огнестрельное и травматическое оружие, капканы, крючковые снасти.



И главное, согласно правилам, любительское рыболовство в Ростовской области, как и в других регионах страны бесплатное. Исключение составляют только водоёмы, в которых специально разводят рыбу.