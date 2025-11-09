В ночь на 9 ноября в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Фото: DonDay

Прошедшей ночью средства ПВО успешно предотвратили атаку с воздуха в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на 9 ноября в донском регионе подразделения противовоздушной обороны остановили воздушное нападение, уничтожив беспилотные аппараты в окрестностях Каменска-Шахтинского и в Мясниковском районе.По имеющимся данным, жертв среди гражданского населения нет. В данный момент происходит сбор данных о потенциальных последствиях на земле.Отметим, что в ночь на 8 ноября дроны сбили в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Всего тогда отразили атаку 36 БПЛА.