В Ростовской области в ноябре запретят подводную охоту и рыбалку на зимовальных ямах

В ноябре вступает в силу очередной запрет на добычу водных биоресурсов в Ростовской области.По правилам рыболовства с 15 ноября по 31 марта на внутренних объектах запрещена подводная охота, а также рыбалка на зимовальных ямах, расположенных в районе хутора Лебяженского, станицы Вешенской, у хуторов Меркуловского, Калинов Лог, Тиховского, Подгоры, станиц Мегуливской и Мигулинской, хуторов Тоговского, Матвеевского, ниже базы отдыха «Чайка», выше сбросного канала озера Ильмень, на реке Кумшак, у Дебеловского котлована, Большого котлована, Цимлянского водохранилища, на реке Северский Донец в Каменском, Усть-Донецком и Белокалитвинском районах, в реке Каланча в районе хутора Дугино, а также в Дону в районе хуторе Колузаево.В этих местах запрещен вылов морских млекопитающих, черноморского лосося, шемаи и осетровых. В список запрещенных для ловли водных обитателей вошли также миноги, светлый горбыль, устрицы, морской петух, жемчужины, черноморские крабы, а также виды рыб, выращиваемые в целях рыбоводства.Напомним, с 1 сентября по 15 июня нельзя рыбачить с применением блесен на Дону: от верхней оконченности острова Раздорского до водозабора Семикаракорского консервного завода.Кроме того, действует круглогодичный запрет на вылов биоресурсов в нерестово-рыбоходных (обходных) каналах гидроузлов; в охраняемых зонах отчуждения гидротехнических сооружений и мостов; на каналах нерестово-выростных хозяйств, за исключением каналов или их частей, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, а также в Азовском море и Таганрогском заливе - на расстоянии более 1,5 километра от берега.Добавим, что несоблюдение правил рыболовства административно наказуемо. Нарушителю может грозить от двух до пяти тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов.