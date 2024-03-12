В Ростове генеральный директор предстанет перед судом за падение ребенка с балкона

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Генеральный директор гостиницы в Ростове стал фигурантом уголовного дела по факту выпадения ребенка с балкона одного из номеров. Обвинение ему выдвинуто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Происшествие случилось 15 июля 2023 года на улице Чемордачка, 4 «А». По предварительным данным, родители вместе с малышом отдыхали в номере на втором этаже. Ребенок забрался на подоконник и выглянул в окно. Кроха не смог удержаться и выпал. К счастью, малыш выжил, но получил множественные травмы.- В соответствии с результатами экспертизы было выявлено, что конструкция балкона гостиничного номера не соответствует техническим нормам и требованиям безопасности, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Владельцу гостиницы грозит до шести лет лишения свободы.