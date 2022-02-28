В Шахтах директор спортшколы пойдет под суд за травмирование ученика

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В Шахтах директор спортивной школы предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности, приведшей к травмированию ученика.По версии следствия, в 2020 году фигурант принял на должность тренера по греко-римской борьбе мужчину без соответствующего образования. Новый сотрудник не стал делить ребят по весу и возрасту, когда проводил спарринги. На одном из таких занятий 13-летний мальчик повредил позвоночник. Как выяснилось позже, ученик получил закрытую травму шейного отдела позвоночника - тяжкий вред здоровью.В отношении директора спортивной школы возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.- Расследование уголовного дела в отношении директора спортшколы завершено, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение. Дело передали в Шахтинский городской суд.