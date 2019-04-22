Розовая пантера: звезда Playboy из Ростова показала страстное фото



Ростовская модель Playboy поделилась чувственным фото в нежно-розовом платье. Позируя, Мария Лиман прижалась спиной к стене с изображением пышных цветов. Кадр выполнен в оттенках раннего утра: цвета похожи на свет восходящего солнца.



Модель надела платье-футляр из плотной ткани. Наряд довольно откровенный: он открывает грудь Лиман и облегает её бёдра. Кстати, похожий образ она подобрала, когда ездила на съёмки Comedy Club. Тогда она облачилась в серебристое платье похожего фасона. На площадке комедийного шоу она сделала совместное фото с Тимуром Батрутдиновым. Тогда многие подписчики предположили, что между ними существует романтическая связь.



Сейчас Мария уже некоторое время находится в Париже. Она успела поделиться некоторыми фотографиями из столицы Франции, но поклонники хотят видеть больше кадров из жизни девушки. Она остановилась в шикарном отеле Риц, в котором около 30 лет прожила несравненная Коко Шанель. В связи с постоянными съёмками Лиман часто переезжает из города в город и даже из страны в страну. Подписчики надеются, что скоро увидят новые фотосессии ростовчанки.