Ростовская модель Playboy Мария Лиман показала сексуальное фото



Уроженка Ростова-на-Дону Мария Лиман вновь порадовала подписчиков откровенным фото. На этот раз звезда Playboy опубликовала совместный снимок с подругой. Вместе с ней позирует модель Екатерина Ширяева.



Девушки стоят в обнимку, из одежды на них – только короткие джинсовые шортики. Лиман держит Екатерину за подбородок. Под своей публикацией она предложила подписчикам подумать, что же такое она сказала своей подружке.



Фолловеры оставили уже десятки комментариев под эротическим снимком. Он набрал уже около 16500 «лайков».



Напомним, на протяжении нескольких месяцев Мария Лиман была в эпицентре небольшого скандала. Сообщалось, что ей предложили занять пост пресс-секретаря администрации Ростова-на-Дону. Недавно красотка поставила точку в этом вопросе, заявив, что останется учиться в Лондоне.