Ростовская звезда Playboy надела соблазнительное платье на съёмки Сomedy Club



Ростовская модель Playboy Мария Лиман надела откровенный наряд на съёмки Сomedy Club. Девушка подобрала короткое облегающее платье цвета стали, которое отлично подчеркнуло все достоинства её фигуры.



На съёмочной площадке она сфотографировалась с комедийным актёром Тимуром Батрутдиновым.



- Я знаю, что мои подписчики не любят мужчин на моей страничке, - пишет Мария. - Но этого красавчика невозможно было оставить за кадром.



Она также спросила у подписчиков, хотели бы они чаще видеть фотографии их её повседневной жизни. Многим эта идея пришлась по душе – увидеть Лиман не только как сексуальную фотомодель, но и как простого человека.