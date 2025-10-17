«Ростовводоканал» выделит 689 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений
«Ростовводоканал» выбрал подрядчика для ремонта очистных сооружений за 689 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Название компании не раскрывается, но известно, что закупка была совершена у единственного поставщика.
Подрядчик обязан до 31 марта 2026 года согласовать сметную документацию с властями, провести обследование всех объектов и подготовить сметы для дальнейшей реконструкции очистных сооружений.
Ремонтные работы запланированы на левом берегу реки Дон, на улице 1-я Луговая, дом 32. Завершить их необходимо до 31 мая 2026 года.