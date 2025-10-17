«Ростовводоканал» выделит 689 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений

Фото: Водоканал

«Ростовводоканал» выбрал подрядчика для ремонта очистных сооружений за 689 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Название компании не раскрывается, но известно, что закупка была совершена у единственного поставщика.Подрядчик обязан до 31 марта 2026 года согласовать сметную документацию с властями, провести обследование всех объектов и подготовить сметы для дальнейшей реконструкции очистных сооружений.Ремонтные работы запланированы на левом берегу реки Дон, на улице 1-я Луговая, дом 32. Завершить их необходимо до 31 мая 2026 года.