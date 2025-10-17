Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Ростовводоканал» выделит 689 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений

«Ростовводоканал» выделит 689 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений

«Ростовводоканал» выбрал подрядчика для ремонта очистных сооружений за 689 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Название компании не раскрывается, но известно, что закупка была совершена у единственного поставщика.

Подрядчик обязан до 31 марта 2026 года согласовать сметную документацию с властями, провести обследование всех объектов и подготовить сметы для дальнейшей реконструкции очистных сооружений.

Ремонтные работы запланированы на левом берегу реки Дон, на улице 1-я Луговая, дом 32. Завершить их необходимо до 31 мая 2026 года.
Фото: Водоканал
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.