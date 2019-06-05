На реконструкцию очистных сооружений канализации Аксая потратят 1 млрд рублей



Фото: aksay-gorod.ru



В Ростовской области выделят 1 миллиард рублей на реконструкцию очистных сооружений канализации Аксая. Такая информация размещена на сайте правительства региона.



Отмечается, что работы на объекте в посёлке Ковалевка начались в 2018 году. Их планируется завершить к декабрю 2020-го. Сооружения ремонтируются для того, чтобы обеспечить необходимую очистку сточных вод и снизить попадание в окружающую среду загрязняющих веществ.