На Дону на проектную документацию очистных сооружений потратят 43,7 миллиона рублей. Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.Согласно техзаданию очистные собираются построить в Мясниковском районе: в хуторах Недвиговка и Веселом, а также в поселке Щедром.Исполнителю нужно разработать не только проект самих сооружений, но и дороги к ним. Кроме того, необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия. Речь идет, например, о рекультивации земель, нарушенных во время строительства.Подрядчик должен подготовить документацию до 1 сентября 2021 года. Работы будут выполнять за счет средств областного бюджета.