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На Дону на проектную документацию очистных сооружений потратят 43,7 миллиона

На Дону на проектную документацию очистных сооружений потратят 43,7 миллиона
На Дону на проектную документацию очистных сооружений потратят 43,7 миллиона рублей. Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.

Согласно техзаданию очистные собираются построить в Мясниковском районе: в хуторах Недвиговка и Веселом, а также в поселке Щедром.

Исполнителю нужно разработать не только проект самих сооружений, но и дороги к ним. Кроме того, необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия. Речь идет, например, о рекультивации земель, нарушенных во время строительства.

Подрядчик должен подготовить документацию до 1 сентября 2021 года. Работы будут выполнять за счет средств областного бюджета.

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