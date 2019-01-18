Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

«Цимлянские вина» требуют взыскать с «Ростовского комбината шампанских вин» более 54 млн за товарные знаки

«Цимлянские вина» требуют взыскать с «Ростовского комбината шампанских вин» более 54 млн за товарные знаки
Фото: Sfw.so

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск к «Ростовскому комбинату шампанских вин». АО «Цимлянские вины» требует взыскать с компании 54 984 886 рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2012 года «Ростовский комбинат шампанских вин» заключил с «Цимлянскими винами» лицензионный договор. По соглашению комбинат размещал на своей продукции товарные знаки производителя. По условиям документа за знак на одной бутылке компания обязывалась оплачивать сначала 29, а затем 28 рублей.

Но «Ростовский комбинат шампанских вин» не предоставлял ежеквартальную отчетность по количеству произведенной продукции и начислению вознаграждения. По данным Росалкогольрегулирования, с апреля 2012-го до октября 2018 года предприятие изготовило 1 900 000 бутылок с маркой «Цимлянские вина». Однако за использование маркировки производитель не получил положенный гонорар.

Добавим, что в конце 2017 года ООО «Р-ВИЛНИ» потребовало взыскать с «Цимлянских вин» около 11 млн рублей. Права на взыскание долга выкупила «Региональная корпорация развития», снизившая сумму до 7 млн рублей. Тогда «Цимлянские вина» погасили задолженность за счёт «Ростовского комбината шампанских вин». Производители объясняли это решение тем, что не заинтересованы в банкротстве предприятия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.