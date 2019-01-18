«Цимлянские вина» требуют взыскать с «Ростовского комбината шампанских вин» более 54 млн за товарные знаки



Фото: Sfw.so



Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск к «Ростовскому комбинату шампанских вин». АО «Цимлянские вины» требует взыскать с компании 54 984 886 рублей.



Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2012 года «Ростовский комбинат шампанских вин» заключил с «Цимлянскими винами» лицензионный договор. По соглашению комбинат размещал на своей продукции товарные знаки производителя. По условиям документа за знак на одной бутылке компания обязывалась оплачивать сначала 29, а затем 28 рублей.



Но «Ростовский комбинат шампанских вин» не предоставлял ежеквартальную отчетность по количеству произведенной продукции и начислению вознаграждения. По данным Росалкогольрегулирования, с апреля 2012-го до октября 2018 года предприятие изготовило 1 900 000 бутылок с маркой «Цимлянские вина». Однако за использование маркировки производитель не получил положенный гонорар.



Добавим, что в конце 2017 года ООО «Р-ВИЛНИ» потребовало взыскать с «Цимлянских вин» около 11 млн рублей. Права на взыскание долга выкупила «Региональная корпорация развития», снизившая сумму до 7 млн рублей. Тогда «Цимлянские вина» погасили задолженность за счёт «Ростовского комбината шампанских вин». Производители объясняли это решение тем, что не заинтересованы в банкротстве предприятия.