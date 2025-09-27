Фото: DonDay

Врач из Ростова дала советы, как не подхватить грипп и ОРВИ в сезон заболеваний. Алла Молчанова поделилась практическими рекомендациями.Специалист в первую очередь отметила, что для того чтобы не подхватить вирус или инфекцию, нужно иметь крепкий иммунитет. Для этого должен быть здоровый сон минимум 8-9 часов, сбалансированное питание.- Не стоит пренебрегать правилами гигиены, – подчеркнула Алла Молчанова. – Мойте руки регулярно с использованием мыла или дезинфицирующих средств. После возвращения с улицы старайтесь не касаться лица, особенно области глаз, носа и рта.Постоянное проветривание комнат и выполнение влажной уборки поможет уменьшить риск заражения вирусом.Рекомендуется также избегать многолюдных мест во время подъема заболеваемости, а в общественных местах, особенно в транспорте, носить маски. Если кто-то из членов семьи заболел, выделите ему индивидуальные предметы обихода и чаще обрабатывайте поверхности дезинфицирующими средствами.Самым действенным способом защиты является вакцинация от гриппа в рамках медицинской профилактики. Советуется сделать прививку до начала периода сезона заболеваний.