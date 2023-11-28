Гонконгский грипп обнаружили в Ростовской области

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В Ростовской области впервые в 2023 году зафиксировали случаи заражения гонконгским гриппом. По данным на 26 ноября, за прошедшую неделю медики диагностировали грипп типа А (H3N2) у четырех человек.Гонконгский грипп поражает слизистую оболочку полости носа и ротоглотки. Во время болезни поражаются дыхательная и пищеварительная системы, пациентов лихорадит. Также среди симптомов сухой кашель, головная боль, заложенность носа, слабость в теле и повышенная температура (более 39 градусов), которую сложно сбить.Общее количество случаев заболевания ОРВИ (прим. — острая респираторная вирусная инфекция) достиг 17,5 тысячи за неделю. Этот показатель остается на уровне эпидемиологического порога, но превышает уровень прошлой недели. С 13 по 19 ноября среди инфицированных насчитывалось 14,5 тысячи человек. Среди заболевших почти половина (47,9%) — дети младше 14 лет.