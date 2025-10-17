ХК «Ростов» уступил «Звезде» со счетом 3:1

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» уступил «Звезде». Встреча прошла в рамках ВХЛ 16 октября.После матча с «Югрой» место травмированного Егора Баланова занял Илья Васильев.Спустя пару минут со старта «Звезда» забила первый год. Во втором периоде хозяева дважды довели свою очередную атаку до гола. Забить южанам удалось лишь за пару минут до конца основного времени. Егор Корбит в падении забросил шайбу. Счет составил 1:2. За минуту до сирены еще одна шайба полетела в ворота «Ростова». Конечный счет составил 3:1.Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев сообщил, что его команде для того, чтобы отличиться не хватило мастерства, а для шанса победить – одного гола.Следующий матч у ростовчан состоится в Воскресенске 18 октября.