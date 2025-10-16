БК «БАРС-РГЭУ» уступил «Зениту-2» со счетом 96:85

Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

БК «БАРС-РГЭУ» уступил «Зениту-2». Матч состоялся в Санкт-Петербурге в рамках Чемпионата России 16 октября.Первая четверть оказалась провальной для ростовской команды. К перерыву разница в счете составляла 16 очков.Во втором периоде «БАРСы» стали наступать. Баскетболисты набрали 35 очков. Но общий счет по-прежнему оставался в пользу хозяев арены.Только на четвертой минуте третьей четверти донская команда впервые за матч вышла вперед. Только разница в счете составляла одно очко. Почти до последней минуты матча ростовский клуб удерживал свою лидирующую позицию. Однако игра закончилась со счетом 96:85 в пользу «Зенита-2».В турнирной таблице «БАРСы» занимают 15-ю позицию среди 15 команд.Следующая игра у спортсменов пройдет 22 октября с «ЦСКА Москва 2».