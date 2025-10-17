Новости
Названы лучшие игроки БК «БАРС-РГЭУ» после игры с БК «Зенит-2»

Названы лучшие игроки БК «БАРС-РГЭУ» после игры с БК «Зенит-2». Об этом рассказали в соцсетях клуба 16 октября.

Напомним, встреча состоялась 16 октября в рамках Чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счетом 96:85 в пользу баскетбольного клуба из Санкт-Петербурга.

Лучшими в матче стал Артем Коряковский. Он набрал 19 очков. Также на его счету – восемь подборов. Еще один лучший игрок - Сергей Полстянов со счетом в 18 очко, три подбора, пять передач и два перехвата. И Егор Сычков (15 очков, 4 подбора и два перехвата).
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
