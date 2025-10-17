Фото: Соцсети

Впервые после развода Полина Диброва вышла с детьми в свет. Поводом для выхода стала премьера детского анимационного фильма «Финник-2».На фото многодетная мама обнимает своих детей на светском мероприятии. Они позируют на камеру. Кажется, что женщина уже пережила расставание и чувствует себя уверенно. Полина даже решила ответить на вопросы СМИ. Она сообщила, что старается активно проводить время с детьми и даже собирается в ближайшее время пойти в театр.Помимо этого женщина подчеркнула, что хорошо справляется в быту без экс-супруга. Якобы даже в браке Дибров дома проводил мало времени.Напомним, ранее Полина и Дмитрий Дибровы сообщили о разводе. Причиной стала измена многодетной мамы с бизнесменом Романом Товстиком. Не так давно женщина уехала с любовником отдыхать за границу и была замечена фанатами.