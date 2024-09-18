Фото: приют Дядя Феникс

Жительница Ростовской области спасла щенка от голодной смерти. Об этом DonDay рассказал ветеринар Илья Нурутдинов.7 сентября в посёлке Октябрьском местная жительница обнаружила во дворе своего дома полуживого щенка, на вид которому - 2-3 месяцев. Животное лежало под мешком строительного мусора и едва дышало. У него сильно выпирали кости, а также его тошнило, и он не мог встать на ноги. Было очевидно, что щенку требуется немедленная медицинская помощь.- Девушка привезла животное к нам в приют в Ростове. Питомец был в ужасном состоянии. У него было обезвоживание, крайнее истощение и парвовирусный энтерит. Прогнозы были неблагоприятные, - добавил ветеринар Илья Нурутдинов.После недельного стационарного лечения щенок начал восстанавливаться. Он стал понемногу пить воду и есть. Это девочка, сотрудники приюта решили назвать её Эва.По словам ветеринара, девушка, которая нашла Эву, заберёт её к себе после лечения.