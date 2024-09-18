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Жительница Ростовской области спасла щенка от голодной смерти

Жительница Ростовской области спасла щенка от голодной смерти
Жительница Ростовской области спасла щенка от голодной смерти. Об этом DonDay рассказал ветеринар Илья Нурутдинов.

7 сентября в посёлке Октябрьском местная жительница обнаружила во дворе своего дома полуживого щенка, на вид которому - 2-3 месяцев. Животное лежало под мешком строительного мусора и едва дышало. У него сильно выпирали кости, а также его тошнило, и он не мог встать на ноги. Было очевидно, что щенку требуется немедленная медицинская помощь.

- Девушка привезла животное к нам в приют в Ростове. Питомец был в ужасном состоянии. У него было обезвоживание, крайнее истощение и парвовирусный энтерит. Прогнозы были неблагоприятные, - добавил ветеринар Илья Нурутдинов.

После недельного стационарного лечения щенок начал восстанавливаться. Он стал понемногу пить воду и есть. Это девочка, сотрудники приюта решили назвать её Эва.

По словам ветеринара, девушка, которая нашла Эву, заберёт её к себе после лечения.
Фото: приют Дядя Феникс
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