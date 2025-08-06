Ростовский медик рассказала о рисках заражения через укусы комаров и клещей
В природе постоянно появляются новые варианты вирусов, и насекомые активно способствуют их расселению. Врач Дарья Мелешко из Ростовской области в беседе с ресурсом DonDay обратила внимание на вероятность заражения через укусы москитов и клещей.
Иногда укусы насекомых вызывают сильные аллергические реакции.
– В простых случаях можно заметить покраснение кожи, отек и зуд. В тяжелых ситуациях может развиться анафилаксия, которая проявляется в виде затрудненного дыхания, отека лица и горла, учащенного пульса и потери сознания. Это состояние требует срочного вмешательства медиков, – пояснила Дарья Мелешко.
Кроме того, укусы насекомых способны стать путем распространения опасных заболеваний.
– Комары пьют кровь не только у человека, но и у животных, а также птиц, что делает их возможными переносчиками различных инфекций, передающихся от животных к человеку, – подчеркнула врач.
В частности, комары могут быть переносчиками туляремии, вируса Западного Нила, дирофиляриоза, малярии и лихорадки Денге.
Укус клеща несет опасность заражения клещевым энцефалитом, болезнью Лайма (боррелиозом), лихорадкой Ку и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Свыше пяти тысяч жителей Ростовской области обратились за медицинской помощью в местные больницы с начала текущего года из-за укусов клещей.
Зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Ростове-на-Дону и Волгодонске, а также в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском, Октябрьском и Орловском районах.
Помимо этого, выявлены факты заражения лихорадкой Ку в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а также в городе Волгодонске.
Еще одна серьезная болезнь, переносимая клещами, - иксодовый клещевой боррелиоз - обнаружена у жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Новошахтинска, Морозовского и Сальского районов.
Согласно информации из министерства, наибольшая вероятность столкнуться с клещом наблюдается в лесных массивах или зонах с высокой травянистой растительностью.
Если вы планируете выезд на природу, эксперты советуют надевать одежду светлых оттенков. Это облегчит обнаружение паразита на теле. Кроме того, рекомендуется использовать головной убор и отдавать предпочтение вещам, максимально закрывающим кожу.