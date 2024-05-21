Ростовчане массово жалуются на сильные укусы комаров после потепления
В Ростове жителей атаковали полчища комаров. После их укусов сильно опухает и чешется место укуса. Снимки местные жители 21 мая опубликовали в соцсетях.
По словам горожан, когда в донской столице значительно потеплело, в город налетели комары. Стаи насекомых атакуют ростовчан, после их укусов остается сильная припухлость и возникает зуд, особенно у детей.
- Теперь не знаю, что делать, то ли высосать яд, то ли почесать ещё, - иронично добавили пользователи в соцсетях.
Однако доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов поспешил успокоить ростовчан. Как сообщает Donday, комары большой опасности для человека не несут.
- На фото – типичная аллергическая реакция, бывает и у детей, и у взрослых. Каждый год одно и то же. Просто люди за зиму забывают, как это было раньше, - рассказал специалист.