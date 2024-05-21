Ростовчане массово жалуются на сильные укусы комаров после потепления

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В Ростове жителей атаковали полчища комаров. После их укусов сильно опухает и чешется место укуса. Снимки местные жители 21 мая опубликовали в соцсетях.По словам горожан, когда в донской столице значительно потеплело, в город налетели комары. Стаи насекомых атакуют ростовчан, после их укусов остается сильная припухлость и возникает зуд, особенно у детей.- Теперь не знаю, что делать, то ли высосать яд, то ли почесать ещё, - иронично добавили пользователи в соцсетях.Однако доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов поспешил успокоить ростовчан. Как сообщает Donday, комары большой опасности для человека не несут.- На фото – типичная аллергическая реакция, бывает и у детей, и у взрослых. Каждый год одно и то же. Просто люди за зиму забывают, как это было раньше, - рассказал специалист.