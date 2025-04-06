Медик из Ростовской области рассказала, как защититься от укусов клещей

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С наступлением теплой погоды повышается активность клещей, укусы которых могут представлять угрозу для здоровья человека. Врач Дарья Мелешко в интервью DonDay рассказала о заболеваниях, распространяемых клещами, необходимости проведения вакцинации и способах защиты от них.Активизация клещей происходит при стабильной температуре выше 10 градусов, обычно в марте-апреле. В Ростовской области уже зафиксирована активность иксодовых клещей. Укус клеща часто остается незамеченным, однако несет в себе серьезную опасность. Клещи предпочитают участки тела с нежной кожей и близким расположением кровеносных сосудов: область паха, подмышечные впадины, бедра и шея.По словам врача, не все из сорока тысяч видов клещей представляют угрозу для людей. Иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма, эрлихиоза и анаплазмоза. Инкубационный период клещевого энцефалита составляет от одной до двух недель. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, тошноту, боли в мышцах и общую слабость. В тяжелых случаях возможны судороги и паралич.Дарья Мелешко акцентировала внимание на важности вакцинации, которая проводится в несколько этапов для формирования стойкого иммунитета. Ревакцинация рекомендуется каждые три года. Для защиты от клещей необходимо сделать прививку и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов, парков и дачных участков. Важно помнить, что клещи обитают в траве и низких кустарниках, а не падают с деревьев.Рекомендуется носить светлую максимально закрытую одежду: брюки с длинными штанинами, заправленными в носки, обувь закрытого типа и головной убор. Существуют также специальные защитные костюмы. Следует использовать репелленты и акарициды, строго следуя инструкциям по применению. Важно регулярно осматривать себя и своих близких во время пребывания на природе. В марте 2025 года в Ростовской области зафиксированы случаи укусов клещами троих детей.После прогулок необходимо тщательно проверять одежду и обувь, стирать вещи и осматривать тело, уделяя особое внимание подколенным впадинам, подмышечным областям, спине и голове. Не следует забывать и об осмотре домашних животных.