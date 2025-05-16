Ростовский врач предупреждает о болезнях, которые переносят комары

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Ростовский врач предупреждает о рисках заражения различными болезнями, которые переносят комары. DonDay цитирует врача Дарью Мелешко, объясняющую опасность этих насекомых и способы защиты от них.Медик отмечает, что комары, потребляя кровь людей, животных и птиц, могут быть переносчиками зоонозных заболеваний. В отличие от жалящих насекомых при укусе комар вводит слюну, которая предотвращает свертывание крови, вызывая аллергические реакции: зуд, гиперемию, небольшие кровоизлияния, болезненность и высыпания. В большинстве случаев укусы заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Однако комариные укусы могут привести к более серьезным заболеваниям, таким как туляремия, лихорадка Западного Нила, дирофиляриоз, малярия и лихорадка Денге. Туляремия – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями.Симптомы туляремии: высокая температура тела (до 40 градусов Цельсия), общая слабость, тошнота, головная боль, снижение аппетита, покраснение кожных покровов и сыпь. В некоторых случаях возможны бредовые состояния и повышение температуры. Дирофиляриоз, хотя и встречается нечасто, представляет серьезную угрозу. Чаще всего им болеют домашние питомцы, такие как кошки и собаки. Возбудителями являются круглые черви (нематоды), чьи личинки циркулируют в кровяном русле.Заражение происходит через укус комара, который передает личинки. При дирофиляриозе подкожно формируется опухолевидное образование, сопровождающееся покраснением кожи, зудом и отечностью. Существует и другая форма, при которой личинки мигрируют по кровеносным сосудам, поражая сердце, легкие и головной мозг, вызывая боли в груди, кашель, кровохарканье и головные боли. В отдельных случаях необходимо хирургическое вмешательство для удаления паразитов. Дирофиляриоз наиболее распространен в южных регионах России.Для защиты от укусов комаров рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами и применять репелленты. Следует избегать мест вблизи водоемов со стоячей водой и не допускать попадания воды в рот во время купания.