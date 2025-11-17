Ростовских земледельцев предупредили о появлении опасного вредителя – зерновой жужелицы

Фото: Россельхозцентр Ростовской области

Аграриев Ростовской области оповестили о возникновении серьёзной угрозы для посевов – хлебной жужелицы. Специалисты филиала Россельхозцентра в Зерноградском районе выявили случаи заражения посевных площадей данным вредителем.Хлебная жужелица представляет опасность для зерновых культур, в основном для пшеницы, ржи и ячменя, а также для некоторых сортов овса и в отдельных случаях – для кукурузы. Вредитель также может поражать дикорастущие злаки, такие как мятлик, пырей, тимофеевка, житняк и лисохвост. Угрозу для урожая представляют как взрослые особи, так и их личинки.В среднем, один жук способен съесть приблизительно 33 мг зерна в течение суток, а за десятидневный период – до 25 зерновых единиц. Кроме того, жуки выбивают здоровые зерна из колосьев, что приводит к дополнительным потерям урожая.Активность прожорливых личинок зерновой жужелицы, появившихся после осенних осадков в октябре и ноябре, в настоящее время находится на высоком уровне. Взрослые особи, известные также как имаго, продолжают активно питаться и размножаться. Вследствие продолжительного периода яйцекладки и благоприятных погодных условий ожидается появление новой генерации личинок в конце ноября.Аграрным предприятиям рекомендовано внимательно контролировать состояние посевов и, в случае обнаружения личинок при относительно высокой температуре воздуха, оперативно проводить обработку заражённых территорий.