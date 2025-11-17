Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За неделю в Ростовской области потушили более 60 пожаров. Данными за период с 10 по 16 ноября поделились в региональном ГУ МЧС.Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 36 техногенных возгораний. В них удалось спасти четырех человек.Так, одно из таких происшествий произошло в поселке Белозерном 12 ноября. По предварительной информации, огонь разгорелся на улице Речной. В доме проживает семья с детьми. После ужина женщина услышала в одной из комнат треск и почувствовала запах гари. Открыв дверь в комнату, она обнаружила загоревшийся потолок. Огонь перешел на диван. Женщина тут же позвонила спасателям и вывела детей. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросветильника.Также специалистов привлекали к тушению последствий 32 дорожных аварий. В них удалось спасти семь человек.Одно из таких ДТП случилось 15 ноября в районе села Чалтырь. По имеющимся данным, водитель «БМВ» выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте. Автомобиль столкнулся с «Хендай Солярис». В результате происшествия «Хендай» загорелся, а «БМВ» съехала в поле вправо по ходу движения. Двух водителей, а также двух пассажиров доставили в медицинское учреждение.К счастью, на прошедшей неделе в Ростовской области загораний сухой растительности и происшествий на водных объектах не зафиксировано.