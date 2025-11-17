ГК «ЮгСтройИнвест» сдала литер 18/1 в квартале «Сияние» в «Новом Ростове»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию новый литер 18/1 в квартале «Сияние» и передала ключи 322 семьям. Дом расположен на первой парковой линии, рядом со строящейся школой на 1100 мест и действующим детским садом квартала smartpolét — это удобно для семей с детьми.
Фасады домов «Сияния» выполнены в небесно‑голубой гамме, с декоративным орнаментом и контрастными акцентами. Эффектная концептуальная подсветка дополняет вечерний архитектурный образ.
Дома отличаются просторными холлами с дизайнерским интерьером и французскими окнами, обеспечивающими обилие естественного света. Квартиры дольщики получили с уже готовой отделкой White Box от застройщика и установленным индивидуальным отоплением.
«Сияние» — жилой квартал на территории комплексного развития «Новый Ростов». Концепция объединяет современные жилые дома, социальную инфраструктуру и благоустроенные общественные пространства.
По традиции, заложенной генеральным директором Юрием Ивановым, сдача литера 18/1 квартала «Сияние» состоялась в атмосфере праздника — с фотозоной, музыкой, угощениями, шоу-программой для детей и взрослых.
